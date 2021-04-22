İstanbul Sağlık Müdürlüğü, hastanelerden aşı uygulama kapasitelerini artırmasını istedi. Hastaneler de bu yönde çalışmalara başladı.

Kapasitenin artırılmasıyla 55 yaş üzerine aşı uygulamasında oluşan yoğunluğun da önüne geçilecek. Yakın zamanda daha alt gruplara aşı uygulanacak.

Aşılama kapasitesini 3 kat artıran Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, konuyla ilgili TRT Haber'e bilgi verdi.

"Bu talep devam ederse saat aralığını da genişletebiliriz"

Prof. Dr. Nurettin Yiğit, 55 yaş grubuna geçildiğinde başvuruların katlanarak arttığını söyledi.

"Yeter ki bu artış devam etsin, hep sürsün. Biz yoğunluğa, çalışmaya arzuluyuz zaten. Çünkü biliyoruz ki aşı bizim için olmazsa olmaz. En büyük silahımız aşı. Bu anlamda bazı tedbirler aldık. Biliyorsunuz gece 24.00'e kadar aşılama yapıyoruz. Eğer bu talep devam ederse biz bu saat aralığını da genişletebiliriz. Randevu sayılarını da artırabiliriz. Nitekim İstanbul'da hastanelerimiz 3 katına çıkardı randevuları."

- 55 yaş üstüne aşılama devam ediyor.

- İstanbul’daki hastanelerde yoğunluk yaşanmaması için kapasite artırılıyor.



Aşılama süreciyle alakalı tüm detayları Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/HOjJ4s6puA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 22, 2021

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 3 bin aşı randevusu açtıklarını söyleyen Yiğit, "Bugün 1200 kişi randevu aldı bize. Biz istiyoruz ki bu 3 binin 3 bini de dolsun. Gerek olursa biz bunu 6 bine de çıkartırız. Herkes hastane randevularına mutlaka baksın. Aile hekimlerine bakıp randevu yok gibi bir umutsuzluğa kapılmayalım. Hastane randevuları artarak devam ediyor" dedi.