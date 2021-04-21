Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Milli Eğitim Bakanlığı'nca çevrim içi düzenlenen 'Küresel salgın döneminde çocukların ruh ve beden sağlığı' konulu programda velilerin sorularını cevapladı.

Prof. Dr. Kara, koronavirüs salgınında çocuklarda bulaş hızının artmasıyla ilgili soru üzerine, bulaş hızında artış olduğunu; ama çocuklarda ayrıca artışın söz konusu olmadığını söyledi.

"Çocuklarımızın bu hastalıktan etkilenme oranları düşük"

Kara, "Çocuklarımızın bu hastalıktan etkilenme oranları çok düşük. Bu hastalığın çocuklarımızda problem yaratma ihtimali çok düşük; ama toplum içerisindeki rakamlarımız çok büyüyünce istesek de istemesek de hasta olan çocuklarla karşılaşmaya başlıyoruz. Çocuklarımız da virüsü alabiliyorlar ve virüsü aldıkları şekilde de taşıyabiliyorlar. Burada önemli olan, bizim kurallarımızı koyarak, çocuklarımızı okula devam ettirip, okullarımızı mümkün olduğu kadar açık tutmamız" diye konuştu.

"Çocuklarımıza ekstra bir özen göstermemiz gerekiyor"

Prof. Dr. Kara, bugüne kadar virüsün çocuklara geçişinin ev kaynaklı olduğunu belirterek, "Evlerde eğer en ufak bir hastalığı olan kişi olduğu anda, biz o çocuğu okula göndermeyip de test yapıp sonucu negatif çıkıyorsa ondan sonra gönderirsek okullara geçiş olasılığını çok ciddi anlamda azaltmış oluruz. Çok büyük bir başarı sağlarız. Çocuklarda virüsü alıp da bizi çok korkutan bir tablo yok; ama etkilenen çocuklarımız var, kaybettiğimiz çocuklarımız var; ama sayılarımız neyse ki çok çok az. Çocuklarımızı korumak için bizim elimizden geleni yapmamız gerekiyor; ama okulu açık tutabilmek için hep birlikte hareket etmemiz, toplum olarak hep birlikte olmamız lazım. Çocuklarımıza ekstra bir özen göstermemiz gerekiyor" dedi.

"Artık çocuklarda aşı uygulanabilir tarafa doğru geldik"

Prof. Dr. Kara, çocukların aşılanıp aşılanmayacağı konusuna ilişkin, "Aşıların çok güvenli olmasını istiyoruz. 'Çok güvenli' derken de milyon dozlar uygulansa bile istenmeyen yan etkileri olmasın, olabilecekse de yan etkileri çok az olsun, diye düşünüyoruz. Yetişkinleri bu süreçte öğrenme basamağında kullandık. Baktık ki onlarda her şey olumlu gidiyor, herhangi bir sıkıntı yok, bundan sonra artık çocuklarda uygulanabilir tarafa doğru geldik. Dünyada bazı çalışmalarda 12 yaşın üstünde koruyuculuğunu gördük. Şimdi 6 ay ile 12 yaş arası verileri görmeye başladık. Bizim ülkemizde de buna yönelik değerlendirme ve çalışmalarımız var. Böyle olunca da çocuklarda aşılamaya başlama tarafına doğru kayacağız" diye konuştu.