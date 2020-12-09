Sağlık Bakanlığı 9 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 204 bin 411 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 31 bin 712. Bugünkü hasta sayısı ise 6213 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 5846.

Son 24 saatte 217 hasta vefat etti, 5846 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377, toplam hasta sayısı 558 bin 514, toplam vefat sayısı 15 bin 531, toplam ağır hasta sayısı 5901, hastalarda zatüre oranı %3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 447 bin 361 oldu.