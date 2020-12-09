Sağlık muhabiri Fatma Demir Turgut, Çin firması Sinovac'ın geliştirdiği aşının ilk dozunu 25 Kasım'da vurulmuştu. 2 haftalık takibin ardından, Turgut ikinci doz için yeniden Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Turgut'un ateşi ve tansiyonu ölçüldükten sonra ikinci doz uygulandı.

Turgut da tüm gönüllülerde olduğu gibi kendisine gerçek aşı mı, yoksa boş aşı denilen “plasebo” mu vurulduğunu bilmiyor.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Saha Sorumlusu Sema Işık Ay bu süreci şöyle anlattı:

Plasebo grubundakiler ay sonunda tekrar aşılanacak

“Faz 3'e katılan 3 kişiden 1'i plasebo grubunda oluyor. Plasebo grubunda olanlar bu ay sonunda hastaneye çağırılıp tekrar aşılanacak.”

2'nci dozdan sonraki 10 gün önemli

Peki gönüllüler üzerindeki aşı denemelerinin sonuçları ne zaman açıklanacak? İkinci dozdan 10 gün sonra aşı korumaya başlıyor. Bu yüzden, gönüllüler yaklaşık bir yıl takip edilecek. Ama 2'nci dozdan sonraki 10 gün önemli. Sonunda antikor gelişip gelişmediğine dair testler yapılacak.

Hazırlanacak ön raporlar, Sağlık Bakanlığı’na gönderilecek.

Turgut aşı ile ilgili tecrübe ve umutlarını şöyle dile getirdi:



“Aşı biraz önce uygulandı, kolumda hafif bir yanma meydana geldi. İlk aşı yapılırken de aynı şekilde yanma da olmuştu. 15 gün boyunca bunun dışında herhangi bir yan etki yaşamadım.



Bu aşıların tüm topluma ve herkese faydalı olmasını diliyorum ve öyle olacağına da inanıyorum. Sabırsızlıkla da sonucunu bekliyorum. Acaba kanımda ne kadar antikor oluşacak?”