77 yaşındaki kalp hastası Ahmet Altıngül, uzun yıllar kalbindeki damar tıkanıklığıyla mücadele etti. Birçok operasyon geçirdi, kalbine pil dahi takıldı ancak bir türlü şikayetleri geçmedi.

Seneler içinde kalbinin çalışma oranı yüzde 25'e kadar gerileyen Altıngül, Tokat'ta kaldırıldığı hastanede ağırlaştı, entübe edildi. Çareler bitti denilen yerde ise umutlu haber Ankara'dan geldi.

'Mandallama' yöntemi ile hayata tutundu

Altıngül, modern tıpta henüz yaygınlaşmayan "Mitral kapak mandallama" yöntemi ile sağlığına kavuşturuldu. Üstelik ameliyat edilmeden.

"Kaburgalarım kırıldı zannettim"

Zor bir hastalık süreci geçirdiğini söyleyen Ahmet Altıngül, "Tamam dedim, baburgalarım kırıldı zannettim. Daha kötü oldum. Rahatsızlandım" dedi.

"Kapağı tutan kas kopmuş durumdaydı"

Tedavi yöntemiyle ilgili bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, "Anjiyo yöntemiyle sağ kasıktan girerek kalbin önce sağ tarafına, oradan sağ kulakçıktan sol kulakçığa geçip mitral kapağın içinden ilerleyerek o kapağı üç adet klip uygulayarak bir araya getirdik. Kapağı tutan kas kopmuş durumdaydı" açıklamasını yaptı.

TOBB-ETÜ Hastanesi'ndeki operasyonun ardından Altıngül'ün sağlığı hızla düzelmeye başladı.

"Kalp kapağındaki kaçırmayı azalttık"

Hastanın son durumuna ilişkin bilgi veren Bozbaş, şunları söyledi:

"Kapağındaki kaçırmayı azalttık. 4. dereceden 1.5 dereceye indirdik. Solunum cihazından ayrıldı. Böbrek ve karaciğer testleri hızla düzelme eğilimine girdi. Kalbi zayıf çalışıp ciddi kapak yetmezliği, kanın geriye kaçtığı durumlarda bu yöntemle hastalarımızın önemli fayda gördüğünü vurgulamak isterim."

