Kaşıntı, kızarıklık ya da döküntü...

Basit gibi görünse de önemli cilt hastalıklarının belirtisi olabilir.

"İnternete değil doktora sorun"

Çoğu kişi doktora gitmek yerine cilt sorunlarını arama motoruna yazmayı seçiyor. Her yıl internette ciltle ilgili yaklaşık 10 milyar arama yapılıyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ersin Aydın, "Bazı kişiler kaşıntılarını, döküntülerini ya da cildinde yer alan bazı benleri önemsemeyebiliyorlar, yaşam kaliteleri ya da fiziksel görünümleri bundan etkilenene kadar. Dolayısıyla internetten arama yapana kadar bir dermatoloğa başvurmak aslında en sağlıklısı" diye konuştu.

'Erken teşhis konduğunda daha basit tedaviler uygulayabiliyoruz'

Egzama, sedef ya da saç dökülmesi gibi hastalıklar küçük belirtilerle ortaya çıkıyor.

Tedavide erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Aydın şöyle konuştu:

"Erken aşamada cildin yüzeyine sürülebilen ilaçlarla tedavi edilebilirken, geç dönemde çok daha yaygınlaştığında daha sistemik, vücudu etkileyebilen ilaçlar kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla burda erken tanıyı koyduğumuzda daha uygun tedaviler yapabiliyoruz."

Uzmanlar belirti görülmesi halinde mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini belirtiyor.