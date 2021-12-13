Harvard ve Oxford Üniversitesi'nden yapılan araştırmada İngiltere’de aşılanan 2 bin 190 sağlık çalışanının antikor verilerine bakıldı.

"Öğleden sonra uygulanan aşının antikor düzeyi daha yüksek"

Araştırmanın sonuçları Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi resmi internet sitesindeki makalede yayımlandı.

Makalede, "Yeni bir çalışmaya göre, koronavirüs aşısını sabaha kıyasla öğleden sonra alan kişilerde antikor düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü" denildi.

Makaleye göre, aşılamada saatin etkisine ek olarak kadınlarda ve genç kişilerde da daha yüksek antikor bulunuyor.

Araştırmanın yazarlarından Prof. Dr. Elizabeth Klerman, "Gözlemsel çalışmamız, koronavirüs aşılamasının hangi saatte yapıldığının bağışıklık sisteminin nasıl etkilediğini gösterdi. Bu bulgular, aşının etkinliğini optimize etmemize olanak sağlayabilir" dedi.