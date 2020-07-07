Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti. 2297 kişinin daha COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 185 bin 292'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 545 test yapıldı, 1053 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2297 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 733 bin 218'e ulaşırken, vaka sayısı 207 bin 897, vefat sayısı da 5 bin 260 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1152, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 400 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, " Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?” ifadelerini kulandı.