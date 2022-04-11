Sağlık Bakanı Koca, son 6 ayda yurt içinde tedavi için nakli yapılan hasta sayısına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısı 1588'dir. 1588 vakadan 510'u uçak ambulans, 1078'i helikopter ambulans ile nakledilmiştir. Son 6 ayda, yurt içinde nakli yapılan hasta çocuk ve yenidoğan sayısı ise 377."