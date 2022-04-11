6 ayda 1588 hasta havadan nakledildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için 1588 hastanın yurt içinde naklinin yapıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, son 6 ayda yurt içinde tedavi için nakli yapılan hasta sayısına ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısı 1588'dir. 1588 vakadan 510'u uçak ambulans, 1078'i helikopter ambulans ile nakledilmiştir. Son 6 ayda, yurt içinde nakli yapılan hasta çocuk ve yenidoğan sayısı ise 377."
UÇAK VE HELİKOPTER AMBULANSLARLA SON 6 AYDA tedavi için yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısı 1.588’dir. 1.588 vakadan 510’U uçak ambulans, 1.078’İ helikopter ambulans ile nakledilmiştir. Son 6 ayda, yurt içinde nakli yapılan hasta çocuk ve yenidoğan sayısı ise 377. pic.twitter.com/SgGsVC7qkC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2022