Yerli tanı kiti geliştirildi: DiaKit
Yerli ve milli olarak geliştirilen DiaKit, koronavirüsü 30 dakikada tespit edebiliyor. TRT Haber ekibi, kitin Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezi'ndeki üretim laboratuvarını görüntüledi.
6 kişilik ekiple, yerli ve milli imkanlarla üretildi. Burundan ve ağızdan alınan örneklerle koronavirüsün 30 dakikada tespitini sağlıyor.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen tanı kiti 'TUSEB DiaKit' kullanımda.
'TUSEB DiaKit', kamuda yerli imkanlarla üretilip ruhsatlanan ilk tanı kiti olma özelliğine sahip.
TRT Haber ekibi, tanı kitinin Ankara Aziz Sancar Araştırma merkezindeki üretim laboratuvarını görüntüledi.
Tüm varyantlara karşı etkili
TUSEB Dia-kit, koronavirüsün farklı varyantlarının tamamında tanı yapabilme özelliğine sahip. Özel moneküler dizaynı sayesinde olası yeni mutasyonlardan etkilenme riskini de en aza indiriyor.
DiaKit'in halk sağlığı merkezlerinde yaygınlaştırılmasıyla PCR testlerinde bekleme süresi kısalacak.
Kitin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili yapıldı. DiaKit'in ihraç edilmesi de planlanıyor.
Haber: Deniz Aslan
Kamera: Aykut Olgun