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Sağlık
TRT Haber 30.06.2025 20:22

5 farklı akıllı kanser ilacı SGK geri ödeme kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alıyoruz" dedi.

5 farklı akıllı kanser ilacı SGK geri ödeme kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kapsamına alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanları ile temin edip Sosyal Güvenlik Kurumu’na dava açıyorlardı. Bu süreçte hem hastalar mağdur oluyordu, hem de yüksek ilaç fiyatları ve mahkeme masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine ciddi bir maliyet oluşturuyordu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "48 bin kanser hastamız ve aileleri için oldukça anlamlı bir adımı böylelikle atmış oluyoruz" diye konuştu.

"Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kanser hastalarına ilişkin önemli bir müjdeyi paylaştığını hatırlattı.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun. Bu süreçteki güçlü işbirlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e gönülden teşekkür ediyorum."

"Geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın SGK geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlara önemli bir destek sağlayacaklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum."

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