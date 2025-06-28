Ülke genelinde 5 milyona yakın kişinin boy ve kilo ölçümleri yapıldı

Bakanlığın açıklamasına göre, kampanyanın 14-20 Haziran'ı kapsayan altıncı haftasında katılım rekoru yenilendi ve 590 bin 732'si erkek, 662 bin 129'u kadın olmak üzere 1 milyon 252 bin 861 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

İlk 6 haftalık ölçümler sonucunda, 2 milyon 985 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi, normal kilo aralığının üzerinde çıktı.

Ölçümü yapılanlardan yaklaşık yüzde 6'sının zayıf, yüzde 33'ünün normal, yüzde 35'inin fazla kilolu ve yüzde 26'sının obez aralığında olduğu belirlendi.

Erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda ise obezite oranının fazla olduğu tespit edildi.

Vücut kitle indeksi normal kilo aralığının üzerinde hesaplanan 403 bin 500'ü kadın, 358 bin 951'i erkek olmak üzere 762 bin 451 kişi, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.