Sağlık Bakanlığı 30 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 184 bin 415 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 15 bin 692. Bugünkü hasta sayısı 2 bin 612 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 20 bin 192.

Son 24 saatte 254 hasta vefat etti, 20 bin 192 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350, toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, toplam vefat sayısı 20 bin 642, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 98, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 78 bin 629 oldu.