Koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlık için bir umut, üretici ülkeler içinse on milyarlarca dolarlık yeni bir pazar.

7,5 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık 5,5 milyarının aşı olması gerekiyor. İşte tam da bu sırada aşı savaşları başlıyor.

Sinovac aşısına Batı'dan saldırı

Almanya, ABD, İngiltere, Rusya ve Çin aşıyı ilk üreten ülkeler oldu.

Türkiye, Brezilya, Şili, Endonezya ve Bangladeş Çinli üretici Sinovac aşısını tercih etti. Hemen ardından basında Çin aşısına karşı olumsuz yayınlar başladı.

'Çin aşısı ötekileştiriliyor'

Prof. Dr. Necmi İlhan, "ABD başta olmak üzere daha çok bütçeye sahip olan ülkeler diğer aşıları ötekileştiriyor, sanki o aşılar yokmuş, etkili değilmiş, Çin malı kötü, Amerikan malı daha iyiymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar; ama böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Brezilya'da Çin aşısıyla ilgili iddialar asılsız çıktı

Brezilya'da olumsuz yayınlar nedeniyle Çin aşısının alımı üç kez askıya alındı. 'Yan etki iddiaları' araştırıldı, asılsız çıktı. Aksine, ölü virüsten üretildiği için daha güvenli olduğu anlaşıldı.

'Bu kavga ahlaki ve insani değil'

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Sermaye ya da ticaret, ne kadar pay alırım kavgasına girmiş olduğunu görüyoruz. Her türlü tartışma yapabilirsiniz ama bu insan sağlığına zarar verecek noktaya gidiyorsa, o zaman bu çok ahlaki, insani değil" diye konuştu.

'2 milyar insan aşı için 2024'e kadar bekleyebilir'

Öte yandan 2021'de üretilecek aşının yüzde 80'i gelişmiş ülkelerce stoklandı.

Uluslararası raporlara göre 91 ülkede 2 milyar insan, aşıya erişim için 2024'e kadar bekleyebilir.