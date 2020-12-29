Sağlık Bakanlığı 29 Aralık koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 183 bin 177 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 15 bin 805. Bugünkü hasta sayısı 2 bin 783 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 21 bin 4.

Son 24 saatte 253 hasta vefat etti, 21 bin 4 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 24 milyon 141 bin 935, toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580, toplam vefat sayısı 20 bin 388, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 191, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 58 bin 437 oldu.