29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 29 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 805 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 29 Aralık koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 29 Aralık koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 183 bin 177 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 15 bin 805. Bugünkü hasta sayısı 2 bin 783 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 21 bin 4.
Son 24 saatte 253 hasta vefat etti, 21 bin 4 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 24 milyon 141 bin 935, toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580, toplam vefat sayısı 20 bin 388, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 191, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 58 bin 437 oldu.
Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020
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