Yılbaşı koronavirüste kritik eşik.

Kalabalık kutlama yapılmaması için çok sayıda tedbir alındı.

31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

Otellerde yılbaşı partileri yasak. Ancak tüm bunlara rağmen evlerde bir araya gelmek virüs riskini artırabilir.

'Yılbaşı kritik eşik'

Bilim Kurulu Üyesi Doç Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Ev içerisinde, apartman içerisinde, site içerisinde ya da komşularla toplanma gerçekleştirdiğimizde hastalık da kendine yayılma için fırsat bulacak ve maskesiz olarak beraber geçirilen süre arttıkça birçok kişinin orada pozitif vakadan hastalık kapma riski var ondan dolayı da yılbaşı da kritik bir eşik" dedi.

Sadece komşularla geçirilecek birkaç saat bile koronavirüse yayılma fırsatı veriyor.

'Kalabalık etkinliklerden uzak durmalıyız'

Yasak olmasına rağmen yılbaşı için ev dışında planlanan etkinlikler için de Kayıpmaz uyarıyor:

"Bazı otel veya villa gibi yerlerde etkinlik hazırlığı içinde olunduğunu duyuyoruz. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı için bu tarz etkinliklerden uzak durmak gerekiyor. Kesinlikle vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nda yapılan hataları yapmamalılar."

Uzmanlara göre tedbirlere sıkı bir şekilde uymak, aşılamalarla birlikte yaz döneminin daha rahat geçmesini sağlayabilir.

