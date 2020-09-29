Sağlık Bakanlığı 29 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 114 bin 940 test yapıldı. Bu kapsamda 1427 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1452.

Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1452 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, toplam vaka sayısı 317 bin 272, toplam vefat sayısı 8 bin 130, toplam ağır hasta sayısı 1583, hastalarda zatüre oranı %6.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 278 bin 504 oldu.