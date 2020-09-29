Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı ösym KPSSSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:51
Son Haberler
- 11:21
- 11:15
- 11:01
- 11:07
- 11:05
Sıradaki Haber
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Uykusuzluk bulgusu da koronavirüsle ilişkilendirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz