Sağlık Bakanlığı 28 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 115 bin 523 test yapıldı. Bu kapsamda 1412 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1422.

Son 24 saatte 65 hasta vefat etti, 1422 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, toplam vaka sayısı 315 bin 845, toplam vefat sayısı 8 bin 62, toplam ağır hasta sayısı 1596, hastalarda zatüre oranı %6.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 277 bin 52 oldu.