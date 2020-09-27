Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın COVID-19'a karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelelerinin çok yönlü sürdüğünü dile getiren Varank, pandemi daha Türkiye sınırlarına girmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Hem aşı hem de ilaç geliştirme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor"

İlk olarak TÜBİTAK öncülüğünde COVID-19 Türkiye Platformunu oluşturduklarını anlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bu platform altında hem aşı hem de ilaç geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde, son sürat bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. COVID-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi, bizim bilim insanlarımız tarafından geliştirildi. Bir yerli ilaç şirketimiz bunu şu anda üretiyor. Yurt dışı ile karşılaştırdığımızda onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok. Hatta inovatif aşı denemelerini, ilaç denemelerini bizim insanlarımız yapıyor."

"3 aşı projesinde sona gelindi"

Varank, Adıyaman Üniversitesi, TUBİTAK ve bir firmanın, koronavirüse karşı atlardan elde edilen antiserum üretimine ilişkin incelemelerde bulundu, 3 aşı projesinde sona gelindiğini söyledi.

Varank şunları ifade etti:

"Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz. Burada özellikle hastalığı engelleyici ilaçlarla ilgili çok farklı molekülleri çalışan bilim insanlarımız var. Hepsiyle bütün bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor.3 projemizde sona geldik diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönemde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız."