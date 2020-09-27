Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.50'de Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim yerleri, yaklaşık 2,6 kilometreyle Halkidiki ve 140 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı, 11,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı Gökçeada'dan da hissedildi.

4,2'lik ikinci bir sarsıntı daha

Aynı bölgeye yakın bir noktada saat 02.09'da 4,2'lik bir sarsıntı daha kaydedildi.

Dün saat 21.39 sularında aynı bölgeye yakın bir nokta 4,3 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı.