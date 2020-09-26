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Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında, ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı,"Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nda 3 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi"
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olurken, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi."
Etiketler: terör PKK İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 23:27
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