Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Albayrak'tan 'Türkiye için varız' paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, 200 günde devreye alınan ekonomik destek paketlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
TÜRKİYE İÇİN VARIZ!
200 günde devreye aldığımız paketler;
Etiketler: hazine ve maliye bakanı berat albayrakSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:37
Sıradaki Haber
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz