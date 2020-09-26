Bakan Gül olayla ilgili tepkisini Twitter hesabından dile getirdi. İstanbul Bahçelievler’deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul’a inceleme izni verdiğini belirtti.

2/4 Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK’nın görevidir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) September 26, 2020

Olayla ilgili meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığının araştırılacağını ifade eden Bakan Gül, "Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK’nın görevidir" dedi.

Disiplin incelemesinin süratle yapılacağına vurgu yapan Gül, "Olayda yargı kararının yargısal denetimi elbette kendi mekanizması içinde yürüyecektir. HSK denetimi bu mekanizmanın dışındadır. Kurul, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük kurallarının kurumsal teminatı olarak bu çerçevede disiplin incelemesini süratle yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

"Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır"

Mağduriyete geçit verilmeyeceğini belirten Gül şunları söyledi: "Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır. O kapıdan giren her bir mağdur, her bir vatandaşımız adalet terazisinin yüreğine vereceği hak, hukuk ve vicdan duygusunu hissederek bu kapıdan ayrılmalıdır."

