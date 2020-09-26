HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstabul'da meydana gelen ve şüphelileri hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmıştır."