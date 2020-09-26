Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki 300 fabrikanın açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın yüzü aşkın ülkesinde sizlerin ürünleriyle karşılaşıyoruz. Sadece tekstilde değil, gıdadan kimyaya, ambalajdan metal ve makine sanayine uzanan çok geniş bir yelpazede Gaziantepli firmalarımız ihracat gerçekleştiriyor.https://t.co/4ZqTUYyCPs pic.twitter.com/vt8QcOmTah— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 26, 2020
Türkiye kamu tarafı ve özel sektörüyle ne kadar güçlü olursa geleceğine de o denli güvenle bakacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kamu tarafı ve özel sektörüyle ne kadar güçlü olursa, sosyal dokusu ve ekonomisiyle ne kadar sağlam olursa geleceğine de o derece güvenle bakacaktır.https://t.co/4ZqTUYyCPs pic.twitter.com/TdxI5IyIKr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 26, 2020
Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır.
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