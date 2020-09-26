Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki 300 fabrikanın açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın yüzü aşkın ülkesinde sizlerin ürünleriyle karşılaşıyoruz. Sadece tekstilde değil, gıdadan kimyaya, ambalajdan metal ve makine sanayine uzanan çok geniş bir yelpazede Gaziantepli firmalarımız ihracat gerçekleştiriyor.https://t.co/4ZqTUYyCPs pic.twitter.com/vt8QcOmTah — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 26, 2020

Türkiye kamu tarafı ve özel sektörüyle ne kadar güçlü olursa geleceğine de o denli güvenle bakacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kamu tarafı ve özel sektörüyle ne kadar güçlü olursa, sosyal dokusu ve ekonomisiyle ne kadar sağlam olursa geleceğine de o derece güvenle bakacaktır.https://t.co/4ZqTUYyCPs pic.twitter.com/TdxI5IyIKr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 26, 2020

Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır.