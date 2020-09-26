Maskesini doğru takması yönünde kendisini uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i darbederek gözünün yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Furkan T.'nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk olan şüpheli Furkan T., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra "kamu görevlisini kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını dikkate alarak Furkan T.'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Bakan Koca'dan birlik çağrısı

Saldarganın tutuklandığını Twitter hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şiddete karşı birlik çağrısı yaptı.

Saldırganın kasten yaralana suçundan tutuklandığını ifade eden Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi’nde "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız."