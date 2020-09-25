Haber Giriş: Kaynak: DHA
Maske uyarısına sinirlenen kişi sağlık çalışanını darbetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darbetti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.
Olay, İstanbul'un Fatih ilçesindeki İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi.
Hastanede hasta bakıcı olarak çalışan sağlık çalışanı, maskesini düzgün takmayan bir kişiye uyarıda bulundu.
İddiaya göre, sağlık çalışanının uyarısına sinirlenen kişi ile sağlık çalışanı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, sağlık çalışanını darbetti.
Saldırgan gözaltına alındı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi, ifadesi alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.
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