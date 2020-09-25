Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, alkol zehirlenmesi gerekçesiyle hastanede tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Osmangazi ilçesinde yaşayan M.D., bir ay önce alkol zehirlenmesi nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hayati tehlikesi bulunan adam daha sonra buradan özel bir hastaneye sevk edildi.
Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden M.D. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: bursa alkol zehirlenmesi Çekirge Devlet HastanesiSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 14:42
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