Osmangazi ilçesinde yaşayan M.D., bir ay önce alkol zehirlenmesi nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunan adam daha sonra buradan özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden M.D. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.