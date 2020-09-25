Haber Giriş: Kaynak: AA
Orman yangınında çakmakla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih M. tutuklandı.
Hacıahmetli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan Fatih M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri çerçevesinde İskenderun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde dün 8 noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüş, şüpheli Fatih M. gözaltına alınmıştı.
Etiketler: son dakika hatay arsuz orman yangınıSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 14:46
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