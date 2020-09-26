Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Ege Denizi Gökçeada açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
24.41 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 21.39'da gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 43.63 km.Magnesia (Yunanistan), 107.06 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 26.09.2020, 21:39:20 TSİ
Enlem : 39.7351 N
Boylam : 24.5198 E
Derinlik : 24.41 km
Detay : https://t.co/YxHxiQQ5ep@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: son depremler gökçeada çanakkale deprem çanakkaleSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:10
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