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Osmaniye'de limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen limon yüklü tırın şoförü yaralandı.
Nesim Aktı idaresindeki limon yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri kavşağında devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alev alan tır, Osmaniye ve Düziçi itfaiyelerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu. Mersin istikametinden gelen araçlar, Düziçi gişelerinden çıkmak zorunda kaldı.
Etiketler: Osmaniye Düziçi Devlet HastanesiSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:47
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