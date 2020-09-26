Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da 2 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da 2 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 bin 500 litre kaçak içki, 2 şişe kaçak viski, 164 içki aroması ve 460 sahte etiket ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi M.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: antalya kaçak içki kaçak içki operasyonuSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:55
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