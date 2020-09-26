Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 2köy karantinaya alındı.
Keçiborlu Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Aydoğmuş ve Kavak köylerinde, COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Alınan karar doğrultusunda, Aydoğmuş köyünde bugün, Kavak köyünde ise dün karantina uygulamasının başladığı öğrenildi.
Etiketler: ısparta koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:42
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