Amer Dendel'in kullandığı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Noğaylar Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Ömer Ç. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

Sürücü Dendel ile araçta bulunan Hiyem Ağa ve Mustafa Mustafa olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Zekeriya Alaruk ile 3 yaşındaki Asım Şimeli ise sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Cenazeler ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.