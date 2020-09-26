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Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Mehmet Emin Özcan'ın kullandığı kamyonet, çevre yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan Meryem, Can, Canan, Yunus Emre, Güneş ve Umut Emir Özcan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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