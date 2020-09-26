Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydos'taki orman yangını söndürüldü
İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanında yine yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.
Kartal, Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü.
Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:20
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