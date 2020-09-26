Haber Giriş: Kaynak: DHA
3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü
Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 3 yaşlarındaki çocuğun seyir halindeki otomobilden düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, virajda hafif manevra yapınca arka kapısı açıldı. Bu sırada otomobildeki çocuk yola düştü.
Arkadan gelen otomobilin sürücüsü, çocuğun düştüğünü görüp durdu. Çocuğun düştüğü otomobilin sürücüsü de durumu fark ederek aracını durdurup indi.
Sürücü çevredeki vatandaşların da yardımıyla çocuğunu düştüğü yerden alarak yoluna devam etti.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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