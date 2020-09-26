Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber/DHA
Ortağına sinirlendi, binlerce lirayı pencereden savurdu
Erzincan'da bir kişi ortağına sinirlenince elindeki paraları pencereden savurdu. Paraları toplamak için yarışan çevredekilerin görüntüsü kameraya takıldı.
Olay, 24 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Ordu Caddesi üzerinde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafede oturan iki ortak arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası ortaklardan biri yaklaşık 10 bin TL’yi kafenin penceresinden sokağa savurdu.
Gökyüzünden 50 TL'lik banknotların yağdığını gören vatandaşlar yaklaşık 30 saniye içerisinde paraları toplayarak oradan uzaklaştı. Paraları savuran kişi ve ortağı ise daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kafeden ayrıldı.
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