Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da AVM yangını: Mahsur kalanlar kurtarıldı
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Trafoda çıkan yangın sebebiyle AVM'yi duman kaplarken, itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.
D-100 karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtardı.
İtfaiye ekiplerini yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: son dakika beylikdüzü avm yangınSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 15:12
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