Haber Giriş: Kaynak: DHA
Anadolu Hisarı yakınındaki orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Anadolu Hisarı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Anadolu Hisarı Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kavacık, Çengelköy ve Çavuşbaşı'ndan sevk edilen itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale etti. Yangın söndürme helikopterinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Aydos'ta da yangın
Öte yandan bugün Kartal Aydos Ormanı'nda da saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Ekipler yangını yarım saatte kontrol altına aldı. Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: orman yangını Beykoz Anadolu HisarıSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:20
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