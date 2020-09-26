Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde artan siber dolandırıcılık olayları üzerine soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, vatandaşların cep telefonlarına "Çesme'de denize sıfır tatil imkanı, 4 gece 5 gün her şey dahil yaz tatili sadece 999 lira" içerikli mesaj attığını belirledi.

Ayrıca, aynı şüphelilerin turizmle ilgili internet sitesi açarak, Çeşme'de faaliyet gösteren bazı otellerde ucuza konaklama fırsatı olduğunu belirtilen bazı reklamları bu siteye koydukları, söz konusu internet sitelerini de arama motorlarında üst sıralara taşıdığı ve böylece Çeşme'de tatil yapmak isteyen vatandaşların kendilerine ulaşmalarını kolaylaştırdıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık şüphelilerinin, tatil yapmak için rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlardan kredi kartı ya da kendilerinin verdiği banka hesapları üzerinden para aldıkları belirlendi.

73 kişiden 1 milyon 100 bin lira toplandı

Rezervasyon yaptırdığını zannederek Çeşmeye giden tatilciler, böyle bir otel bulunmadığını ya da bulunsa bile rezervasyon konusunda otel personelinin herhangi bir bilgisinin olmadığını öğrendi.

Bunun üzerine vatandaşlar, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, 73 kişiden toplam 1 milyon 100 bin lira para toplandığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli İstanbul, Aydın ve Yalova illerinde yaptığı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan kişilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte otel rezervasyonlarına ait çok sayıda fatura, sahte acente şirket sözleşmeleri, banka dekontları, makbuzlar ve ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

9 kişiden 8'i tutuklandı

Polisin yaptığı çalışma sonrasında, sadece Çeşme'de değil, başka şehirlerde bulunan otellerin isim ve görsellerini kullanarak internet sayfaları oluşturduğu belirlenen şüphelilerden İzmir'de gözaltına alınan diğer 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Z.H. isimli kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.U., M.M.S., U.U., B.K., E.A., B.T., İ.B. ve H.A. tutuklandı.