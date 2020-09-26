İzmir- Uşak karayolunda seyreden Özkan Uzun yönetimindeki otomobil, Eşme Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan eşi Fatma Uzun ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Uzun'un cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.