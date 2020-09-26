Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'da asansörde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, asansörde bir kadının taciz edilmesine yönelik görüntüler üzerine araştırma başlattı.
Tacize uğrayan kadına ulaşan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: bursa Bursa İl Emniyet Müdürlüğü asansörde tacizSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:27
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