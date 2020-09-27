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Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Saldırıda hayatını kaybeden sivillerin olduğu açıklandı.
Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin cephe hattı boyunca geniş çapta saldırı düzenlediği duyuruldu.
Terter, Ağdam, Çıraklı, Fuzuli ve Cebrayıl rayonlarından yerleşimlerin hedef alındığı açıklandı.
Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin olduğu, Ermeni saldırılarına karşılık verildiği bildirildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2020
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırının geniş çapta düzenlendiğini ve saldırıda hayatını kaybeden sivillerin olduğunu açıkladı.https://t.co/0y5bkFrNkx pic.twitter.com/9G8HR1k0tj
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 07:17
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