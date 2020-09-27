Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin cephe hattı boyunca geniş çapta saldırı düzenlediği duyuruldu.

Terter, Ağdam, Çıraklı, Fuzuli ve Cebrayıl rayonlarından yerleşimlerin hedef alındığı açıklandı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin olduğu, Ermeni saldırılarına karşılık verildiği bildirildi.

#SONDAKİKA

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırının geniş çapta düzenlendiğini ve saldırıda hayatını kaybeden sivillerin olduğunu açıkladı.https://t.co/0y5bkFrNkx pic.twitter.com/9G8HR1k0tj