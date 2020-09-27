Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında bölgede görev yapan TRT Haber ve Anadolu Ajansı (AA) çalışanları da hedef alındı.

Ermenistan'ın attığı havan mermileri ekiplerin 100 metre yakınına isabet etti. Görevlerini yapmalarına müsaade edilmeyen ekipler olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

O anları, TRT Haber muhabiri Fatih Avanos anlattı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında bölgede görev yapan TRT Haber ve Anadolu Ajansı çalışanları da hedef alındı. Ekipler bombaların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. O anları cephe hattındaki @trthaber muhabiri Fatih Avanos anlattı. pic.twitter.com/xrEXDEcYx1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2020

Ermenistan gece saatlerinden itibaren başlattığı saldırılarda sivil yerleşim yerlerini de hedef aldı.