Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Texas eyaletinde Lake Jackson kentinde içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi. Yetkililer, kent sakinlerini çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi.
Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı.
Etiketler: abd texas Lake Jackson beyin yiyen amipSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 04:47
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