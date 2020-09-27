Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır"

Bu saldırılarla, Ermenistan'ın bölgece huzurun tehdidi olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.



Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır."

Aliyev ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelere Azerbaycan'ın yanında olma çağrısı yaptı:

"Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.



Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir."