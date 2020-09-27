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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısının ele alındığı öğrenildi.
Etiketler: son dakika sergey lavrov rusya Mevlüt ÇavuşoğluSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 12:29
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