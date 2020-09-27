Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

"Kafkasya’da barışın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur"

Bakan Akar, Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engelinin Ermenistan’ın saldırgan tutumu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir



Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz."

Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

12 uçaksavar füze sistemi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırılarına karşı cephe boyunca karşı saldırı başlattığını açıkladı.

Ermeni hava savunma birimlerinin 12 uçaksavar füze sistemininin imha edildiği belirtildi.